الصين ترسل ست سفن حربية إلى الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬الصيني‭ ‬نشر‭ ‬ست‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وكانت‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬الست،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مدمرة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الموجهة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬052 D ‭ ‬ Zibo ‭ ‬والفرقاطة‭ ‬ Jingzhou ‭ ‬وسفينة‭ ‬الإمداد‭ ‬المتكاملة‭ ‬ Qiandaohu ،‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬البحرية‭ ‬44‭ ‬التابعة‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬والتي‭ ‬شاركت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬مناورة‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬عمان‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬غادرت‭ ‬شواطئ‭ ‬مسقط‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عنها‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أرسلت‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدمًا،‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬جيرالد‭ ‬آر‭ ‬فورد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬قتالية‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭. ‬وتساعد‭ ‬واشنطن‭ ‬أيضًا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بطائرات‭ ‬هجومية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A -10‭ ‬ Warthog ‭ ‬و F -15 E ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أحدث‭ ‬الذخائر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬كرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬بكين‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭. ‬ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬الأساسي‮»‬‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭: ‬‮«‬الأولوية‭ ‬القصوى‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬لتجنب‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬خروجه‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬ومصلين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وبقية‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والغارات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭.‬

وقطعت‭ ‬إسرائيل،‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والوقود‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬وشنت‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬والقصف‭ ‬العنيف‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين،‭ ‬والتي‭ ‬أدت،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4300‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬طفل‭.‬