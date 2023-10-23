تقارير: الصين نشرت ست سفن حربية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ذكرت تقارير أن الصين نشرت ست سفن حربية في الشرق الأوسط، مع تصاعد الوضع في المنطقة والحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة، حسبما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.
وشاركت فرقة العمل 44 للمرافقة البحرية - من المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي - في عمليات روتينية في المنطقة، وقضت عدة أيام في عمان الأسبوع الماضي، وأرسلت
السفن الحربية الصينية
إلى مكان غير محدد يوم السبت بعد مشاركتها في تدريب مع البحرية العمانية.
وتضم فرقة العمل زيبو ومدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة جينجتشو وسفينة الإمداد كيانداوهو - وكلها ستتمركز في الشرق الأوسط بينما تستعد إسرائيل لغزو بري لغزة، وخلال الزيارة لعمان، التقى القادة الصينيون بمسؤولين عسكريين عمانيين وزاروا المؤسسات العسكرية، بينما قام بحارة من البلدين بجولة في المتاجر، حتى أنهم نظموا مباراة كرة سلة. ومنذ وصولها إلى خليج عدن شمال الصومال قبل ستة أشهر، شاركت فرقة العمل التابعة لجيش التحرير الشعبي في مهام مرافقة للشحن.
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