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تقارير: الصين نشرت ست سفن حربية في الشرق الأوسط

10/23/2023 5:31:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬نشرت‭ ‬ست‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والحرب‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إكسبريس‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

وشاركت‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬44‭ ‬للمرافقة‭ ‬البحرية‭ - ‬من‭ ‬المسرح‭ ‬الشرقي‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ - ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬روتينية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقضت‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وأرسلت
السفن‭ ‬الحربية‭ ‬الصينية
إلى‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬مع‭ ‬البحرية‭ ‬العمانية‭.‬

وتضم‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬زيبو‭ ‬ومدمرة‭ ‬صواريخ‭ ‬موجهة‭ ‬وفرقاطة‭ ‬جينجتشو‭ ‬وسفينة‭ ‬الإمداد‭ ‬كيانداوهو‭ - ‬وكلها‭ ‬ستتمركز‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بينما‭ ‬تستعد‭ ‬إسرائيل‭ ‬لغزو‭ ‬بري‭ ‬لغزة،‭ ‬وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬لعمان،‭ ‬التقى‭ ‬القادة‭ ‬الصينيون‭ ‬بمسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬عمانيين‭ ‬وزاروا‭ ‬المؤسسات‭ ‬العسكرية،‭ ‬بينما‭ ‬قام‭ ‬بحارة‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المتاجر،‭ ‬حتى‭ ‬أنهم‭ ‬نظموا‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭. ‬ومنذ‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬خليج‭ ‬عدن‭ ‬شمال‭ ‬الصومال‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬شاركت‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬التابعة‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬مرافقة‭ ‬للشحن‭.‬

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