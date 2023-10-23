أمريكا تهدد بدخول الحرب إلى جانب الكيان الإسرائيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬عسكريا‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬منظمة‭ ‬أو‭ ‬بلد‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

وتحدث‭ ‬أوستن‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ (‬البنتاجون‭) ‬تعزيز‭ ‬انتشارها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬الوزير‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬مخاطبا‭ ‬‮«‬من‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬النزاع‮»‬،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نصيحتنا‭ ‬هي‭ ‬ألا‭ ‬تفعلوا‭ ‬ذلك‭. ‬نحتفظ‭ ‬بحقنا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭ ‬ولن‭ ‬نتردد‭ ‬تاليا‭ ‬في‭ ‬التحرك‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬إرسال‭ ‬نظام‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الصاروخي‭ ‬ثاد‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وبذلك‭ ‬ينضم‭ ‬نظام‭ ‬ثاد‭ ‬إلى‭ ‬حاملتي‭ ‬الطائرات‭ ‬اللتين‭ ‬أرسلتهما‭ ‬أمريكا‭ ‬لحماية‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وتهديد‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وجماعات‭ ‬المقاومة‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬حراك‭ ‬عسكري‭ ‬يستهدف‭ ‬الاحتلال‭.‬

وتابع‭ ‬أوستن‭: ‬‮«‬وضعت‭ ‬أخيرا‭ ‬عددا‭ ‬إضافيا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬تأهب‭ ‬استعدادا‭ ‬للانتشار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬طوارئ‭ ‬احترازية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬جاهزيتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬بسرعة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬ستعزز‭ ‬جهود‭ ‬الردع‭ ‬الإقليمي‭ ‬وستعزز‭ ‬حماية‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيواصل‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬حاجات‮»‬‭ ‬الجهاز‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬و‮«‬يدرس‭ ‬نشر‭ ‬وسائل‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الضرورة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬أوستن‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اتخذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬محادثات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬نشرها‭.‬