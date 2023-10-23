أمريكا تهدد بدخول الحرب إلى جانب الكيان الإسرائيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هددت الولايات المتحدة الأمريكية بدخول حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة إذا تدخلت أي أطراف أخرى في الحرب.
وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس من أن الولايات المتحدة «لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط»، بين إسرائيل وحركة حماس.
وتحدث أوستن بعد بضع ساعات من إعلان وزارة الدفاع (البنتاجون) تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة».
وصرح الوزير لمحطة «إيه بي سي نيوز» مخاطبا «من يسعون إلى توسيع النزاع»، وقال: «نصيحتنا هي ألا تفعلوا ذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك».
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي إرسال نظام الدفاع الجوي الصاروخي ثاد إلى منطقة الشرق الأوسط، وبذلك ينضم نظام ثاد إلى حاملتي الطائرات اللتين أرسلتهما أمريكا لحماية إسرائيل، وتهديد دول المنطقة وجماعات المقاومة ضد أي حراك عسكري يستهدف الاحتلال.
وتابع أوستن: «وضعت أخيرا عددا إضافيا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة».
وأضاف أن «هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتسهم في الدفاع عن إسرائيل»، مشيرا إلى أنه سيواصل «تقييم حاجات» الجهاز العسكري الأمريكي في المنطقة و«يدرس نشر وسائل إضافية في حال الضرورة».
وأشار أوستن إلى أنه اتخذ هذا القرار «بعد محادثات» مع الرئيس جو بايدن، من غير أن يوضح عديد القوات الإضافية التي سيتم نشرها.
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