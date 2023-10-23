يبطئ الشيخوخة ويقاوم السرطان .. استخدامات مذهلة لـ (نوى) الكرز

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتعدد فوائد الكرز الصحية والعلاجية؛ وذلك لكونه مصدراً غنياً لفيتامين أ، وفيتامين سي، والألياف، والمنغنيز، والنحاس، الأمر الذي يعزز من فوائد الكرز الصحية والعلاجية.



ومن أبرز فوائد الكرز للجسم: تنظيم ضربات القلب، التخلص من أملاح الصوديوم الزائدة في الدم، خفض ضغط الدم، لأنه يحتوي على مركب البوليفينول والبوتاسيوم. خفض مستويات الدهون الكلية في الجسم، خصوصًا الكوليسترول الضار، لاحتوائه على الفايتوستيرول. الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الوقاية من السكتة الدماغية.

ومؤخراً اكتشف علماء جامعة ولاية ميشيغان استخداما لنوى الكرز الحامض في مستحضرات التجميل للعناية بالوجه. واتضح أن مستخلص بذور الكرز يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويحسن صحة الجلد.

وتشير مجلة MDPI، إلى أن الكرز الحامض يستخدم في الصناعات الغذائية لإنتاج العصائر والمخللات. وتحرق المنتجات الثانوية بما فيها النوى أو ترمى في أكوام القمامة، ما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه والهواء.

وقد سعى الباحثون لإيجاد استخدام لهذه النفايات، وقرروا استخراج لب النوى ومن ثم تجفيفه في فرن وطحنه إلى مسحوق، بعدها استخلصت مواد معينة من محلوله أو مزيجه الجاف.

واتضح للباحثين أن مستخلص نوى الكرز الحامض هو مصدر غني لمضادات الأكسدة والبوليفينول. مضادات الأكسدة هي جزيئات تحارب عمليات الأكسدة في الجسم. إنها تعمل على استعادة الجزيئات التي تضررت بسبب الجذور الحرة التي تسرع الشيخوخة، وتحييدها (تقليل مستوى الإجهاد التأكسدي)، الذي يمكن أن يحدث بسبب التلوث البيئي والتعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية. كما أن للبوليفينول خصائص مضادة للأكسدة. بالإضافة إلى أنها قادرة على تخفيف الالتهاب.

ولاحظ العلماء أن استخدام مثل هذا المستخلص كأحد مكونات المواد الهلامية وأقنعة الوجه يمكن أن يمنع الأمراض الجلدية والشيخوخة المبكرة والصدفية وحتى السرطان.