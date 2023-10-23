الشيكل يواصل الانهيار ويسجل ادنى مستوى منذ 9 سنوات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، أمام الدولار الأمريكي، إلى ادنى مستوى منذ 9 سنوات، بفعل الحرب على قطاع غزة.
وتترقب الأسواق لدى الاحتلال اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية في "بنك إسرائيل" لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، في ظل الحرب وتبعاتها الاقتصادية والنقدية، وسط توقعات بخفض على أسعار الفائدة.
وفي التعاملات المبكرة اليوم، يباع الدولار الأمريكي في السوق الإسرائيلية بـ 4.06 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 2014.
وتشير تقديرات محللين في بورصة تل أبيب وكبار اقتصاديين في بنوك إسرائيلية بإعلان "بنك إسرائيل" خفضا على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر عند 4.5%.
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