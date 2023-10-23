الشيكل يواصل الانهيار ويسجل ادنى مستوى منذ 9 سنوات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، أمام الدولار الأمريكي، إلى ادنى مستوى منذ 9 سنوات، بفعل الحرب على قطاع غزة.



وتترقب الأسواق لدى الاحتلال اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية في "بنك إسرائيل" لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، في ظل الحرب وتبعاتها الاقتصادية والنقدية، وسط توقعات بخفض على أسعار الفائدة.



وفي التعاملات المبكرة اليوم، يباع الدولار الأمريكي في السوق الإسرائيلية بـ 4.06 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 2014.

وتشير تقديرات محللين في بورصة تل أبيب وكبار اقتصاديين في بنوك إسرائيلية بإعلان "بنك إسرائيل" خفضا على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر عند 4.5%.