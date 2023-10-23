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الصليب الأحمر اللبناني ينقل جثامين 3 شهداء بقصف إسرائيلي على الحدود

10/23/2023 5:23:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل جثامين ثلاثة شهداء تم استهدافهم بقصف إسرائيلي على الحدود.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في بيان أوردته“الوكالة الوطنية للإعلام” الإثنين:“نقلت طواقمنا قبيل منتصف ليل أمس الأحد، من تلة بسطرة الحدودية في خراج بلدة حلتا جثامين ثلاثة شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي”.

وأضاف أن“هذه العملية جرت بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)”.

وأفادت الوكالة بأن“قرى القطاع الغربي من رأس الناقورة وحتى بلدة رامية والجرود المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلا هادئًا تخللته قنابل مضيئة أطلقها العدو مع تحليق لطيرانه الاستطلاعي استمرّ حتى الصباح”.

وأشارت إلى تسجيل التزام قوات“يونيفيل” بمراكزهم العسكرية وعدد من نقاط المراقبة في المناطق الساخنة، لافتة إلى ازدياد حركة النزوح من القرى المتاخمة باتجاه المناطق الأكثر أمنًا.

(د ب أ)


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