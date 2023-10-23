بلينكن: إسرائيل لا تريد حكم غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد، إن إسرائيل لا تريد حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس.

وفي مقابلة مع برنامج“واجه الصحافة” على شبكة“إن بي سي”، قال بلينكن مما سمعه من المسؤولين الإسرائيليين، إن إسرائيل“ليس لديها أي نية على الإطلاق، ولا رغبة في إدارة غزة بنفسها".

وأشار إلى أن إسرائيل خرجت من غزة من جانب واحد“قبل عقدين من الزمن”.

لكن الوزير الأمريكي أكد أنه بعد الحرب لا يمكن العودة إلى الوضع الراهن. وقال بلينكن:“لا يمكنك أن تكون في وضع تتعرض فيه باستمرار لتهديد أفظع الهجمات الإرهابية من قطاع غزة”، في إشارة إلى الإسرائيليين.

وأضاف بلينكن:“لذلك يجب إيجاد شيء يضمن عدم تمكن حماس من القيام بذلك مرة أخرى، ولكن هذا أيضا لا يعود إلى حكم إسرائيلي لغزة، وهو ما لا يريدونه ولا ينوون القيام به”.

(د ب أ)



