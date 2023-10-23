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استشهاد اللاعب نظير النشاش في قصف إسرائيلي على غزة

10/23/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الأحد، استشهاد“نظير عطا النشاش” لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، جراء القصف الإسرائيلي لمنزل أسرته في قطاع غزة.

وقالت اللجنة على صفحتها الرسمية بمنصة“فيسبوك”:“استشهد نظير عطا النشاش لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، السبت، إثر القصف الوحشي المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر (أكتوبر) تشرين الأول الجاري”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استشهد 6 لاعبين فلسطينيين وهم عبد الحفيظ المبحوح، لاعب المنتخب الوطني للجودو، وعمر أبو شاويش، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية”.

كما استشهد أيضاً، باسم النباهين، لاعب نادي البريج لكرة السلة، ومحمد الدلو، رئيس اتحاد كرة الطاولة، ورشيد دبور لاعب نادي أهلي بيت حانون والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم.

(الأناضول)

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