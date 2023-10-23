الشيكل الإسرائيلي عند قاع سنوات قبل اجتماع مهم للمركزي الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ العام 2014، ويأتي ذلك قبل اجتماع مهم للبنك المركزي الإسرائيلي.

وبحلول الساعة 09:42 بتوقت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.12% إلى 4.0624 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في عدة سنوات منذ العام 2014.









ومنذ بدء المواجهة في المنطقة تتعرض العملة الإسرائيلية لضغوطات، وتقوم بتسجيل مستويات قياسية، دنيا فبتاريخ 16 أكتوبر الجاري سجل الشيكل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015، حيث بلغ 3.8461 شيكل للدولار.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي اليوم اجتماعا لبحث السياسة النقدية واتخاذ قرار حول سعر الفائدة.

وفي وقت سابق،

قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).

المصدر: RT + بلومبرغ