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الأمم المتحدة: انتشار أمراض الجديري المائي والجرب والإسهال في غزة

10/23/2023 5:23:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN- قالت الأمم المتحدة إن حالات الإصابة بالجديري المائي والجرب والإسهال تتزايد في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعيشها قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد أسباب ارتفاع حالات الإصابة هو أن الأشخاص اضطروا إلى الاعتماد على المياه القذرة بسبب نقص مياه الشرب.

ولم يذكر مكتب الأمم المتحدة أي أرقام محددة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن عدد الحالات سيرتفع إذا لم يتم إعادة تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بسرعة بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها.

وفرضت إسرائيل“حصارا كاملا” على غزة، حيث حرمت القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمطل على البحر المتوسط من الأغذية والوقود والأدوية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، ردا على الهجوم المسلح لحركة حماس قبل أسبوعين.

(د ب أ)

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