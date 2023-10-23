MENAFN - Palestine News Network ) 1- جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ17 على التوالي،مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 4700 شهيد وأكثر من 14 الف اصابة.

2- استشهاد الشابين محمود سيف نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله، يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.

3- إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أميركية إضافية..

4- هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تستغل عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ17 على التوالي،للاستفراد بتعذيب المعتقلات داخل السجون، والتنكيل بهن بمختلف الأشكال.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا ولطيفا لي1لا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية