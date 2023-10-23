(MENAFN
- Palestine News Network )
1- جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ17 على التوالي،
مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 4700 شهيد وأكثر من 14 الف اصابة.
2- استشهاد الشابين محمود سيف نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله، يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.
3- إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أميركية إضافية..
4- هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تستغل عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ17 على التوالي،للاستفراد بتعذيب المعتقلات داخل السجون، والتنكيل بهن بمختلف الأشكال.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا ولطيفا لي1لا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية
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