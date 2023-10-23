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مستوطنون يدمرون 40 شجرة زيتون معمرة في كفر الديك

10/23/2023 5:23:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN-
اقتلع مستعمرون، اليوم الإثنين، 40 شجرة زيتون معمرة من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد المواطن ابراهيم الحلو، وهو مالك الأشجار المدمرة، بأن مجموعة من مستعمرة "بدوئيل" المقامة على أراضي البلدة، دمروا 40 شجرة زيتون معمرة، وتقع في منطقة "خلة الحلو" في الجهة الغربية من البلدة.

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