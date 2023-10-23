مستوطنون يدمرون 40 شجرة زيتون معمرة في كفر الديك
التاريخ
10/23/2023 5:23:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN-
اقتلع مستعمرون، اليوم الإثنين، 40 شجرة زيتون معمرة من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وأفاد المواطن ابراهيم الحلو، وهو مالك الأشجار المدمرة، بأن مجموعة من مستعمرة "بدوئيل" المقامة على أراضي البلدة، دمروا 40 شجرة زيتون معمرة، وتقع في منطقة "خلة الحلو" في الجهة الغربية من البلدة.
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