الاتحاد الأوروبي يدرس الدعوة لـهدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيرًا إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.
وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء "المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء"، مضيفا "شخصيا، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".
أ ف ب
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