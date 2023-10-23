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الاتحاد الأوروبي يدرس الدعوة لـهدنة إنسانية في غزة

10/23/2023 5:23:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيرًا إلى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء "المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء"، مضيفا "شخصيا، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".

أ ف ب

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