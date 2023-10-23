عمر قرادة يحقق ذهبية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي

MENAFN - Amman Net) حقق لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، عمر قرادة، الميدالية الذهبية، لمنافسات وزن 49 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022).

وانطلقت الأحد، النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في ستاد هانغشتو الأولمبي.

ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) أكثر من 3 آلاف رياضي يُمثلون 44 وفداً ويتنافسون في 22 رياضة وتستمر المنافسات حتى يوم 22 تشرين الأول الحالي.

وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب، وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.

وكانت المنتخبات الأردنية المشاركة في الألعاب الآسيوية البارالمبية قد وصلت إلى مدينة هانغتشو الصينية الأحد الماضي وباشرت تدريباتها في الصالات الرياضية المخصصة للمنافسات.

وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة، من بينها 5 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات.

وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية عام 2014 ونال خلالها 5 ميداليات، من بينها 3 ذهبيات، وبرونزيتان، وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن 9 ميداليات من بينها ذهبية واحدة، و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، وفي النسخة الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام 2018 نالت البعثة الأردنية 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان.