Monday, 23 October 2023 01:15 GMT

غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة

10/23/2023 5:23:13 AM
(MENAFN- Amman Net) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا ومواقع أخرى في قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى قصف منزل عائلة اللداوي في منطقة الشهداء بمخيم جباليا وتسويته بالأرض، وتدمير عدد من المنازل المجاورة له.
وأضافت ،أن القصف أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وما زال العديد منهم تحت الأنقاض، وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة.
وأشارت ، إلى أن أكثر من نصف الشهداء والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

MENAFN23102023000209011053ID1107286055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث