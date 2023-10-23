غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة

(MENAFN
- Amman Net) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا ومواقع أخرى في قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى قصف منزل عائلة اللداوي في منطقة الشهداء بمخيم جباليا وتسويته بالأرض، وتدمير عدد من المنازل المجاورة له.
وأضافت ،أن القصف أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وما زال العديد منهم تحت الأنقاض، وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة.
وأشارت ، إلى أن أكثر من نصف الشهداء والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.
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