800 طبيب أردني ينتظرون دخول غزة لعلاج الجرحى

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أكد عضو لجنة الإغاثة والطوارئ في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة ان هناك حوالي 800 طبيب ينتظرون الان السماح لهم لدخول قطاع غزة لعلاج المصابين والجرحى.

وأضاف في تصريح الى "الرأي" ان باب التطوع لتسجيل الأطباء الراغبين بالذهاب لقطاع غزة لعلاج الجرحى والمرضى في مستشفياتها ما زال مستمرا، في حال السماح لهم بدخولها ، وإيجاد ممرات امنة لعبورهم، حيث وصل عدد الأطباء المسجلين لغاية الان حوالي 800 طبيب، منهم 250 أخصائي بمختلف التخصصات، والباقي معظمهم أطباء عاميين.

وأشار الجلامدة الى انه سيتم تقسيم الأطباء المتطوعين لفرق طبية، بحيث تكون جاهزة للتوجه للقطاع، في حال التوصل لتفاهمات تسمح بدخولهم، ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير الأردني في مصر، ومع السلطات ونقابة الأطباء هناك، بالإضافة للتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، لتأمين دخولهم والقيام بواجبهم.

ونوه الى وجود عدد من الأطباء الأردنيين بالقاهرة حاليا، إذ يشاركون مع منظمات عالمية متواجدين هناك، وهم بانتظار السماح لهم بالدخول لقطاع غزة لعلاج المرضى والمصابين.

أما بخصوص التبرعات، بين الجلامدة الى ان قيمة التبرعات بلغت للان حوالي 138 الف دينار، من الجمعيات الطبية والأطباء والمواطنين الذين يتبرعون بصورة نقدية على حساب النقابة، حيث سيتم استغلالها لشراء المواد الطبية الضرورية اللازمة، من خلال القوائم التي زودتها وزارة الصحة الفلسطينية لقوائم الاحتياجات بالمستشفيات في قطاع غزة.

وأوضح بأنه سيتم توزيع قوائم الاحتياجات والمستشفيات التي وصلت النقابة من غزة، للعديد من شركات المستلزمات الطبية والمستشفيات، والتي ستقوم بدراستها ودراسة ما يمكن تأمينه من مواد موجودة لديها، مشيرا الى وصول ما قيمته 30 الف دينار من مستلزمات طبية من بعض الشركات، وسيتم التنسيق مع عدة جهات على رأسها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لنقلها للقطاع بأسرع وقت ممكن.

ولفت الى الجهود التي تبذل للقيام بعدد كبير من الوقفات في المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة، للتعبير عن رفضهم لهذا العدوان الغاشم والوحشي، الذي لم يمهل لا بشر ولا حجر، من قتل الأطفال والأطباء واستهداف المستشفيات.

وقال الجلامدة ان قطاع غزة اصيب بشلل في المنظومة الصحية، حيث يعاني من نقص الكوادر والمواد الطبية الضرورية، كذلك استهداف المستشفيات، في الوقت الذي هم بحاجة ماسة لها لاستمرار صمودهم في وجه هذا العدوان، واستمرار الجهود الطبية والإنسانية لعلاج المصابين والجرحى.

ونبه الى ان المشكلة الان لم تعد بأعداد الأطباء المتطوعين بقدر السماح لهم بالدخول للقطاع، فالأعداد أصبحت كبيرة، وهذا يدل على ان الشعب الأردني معطاء، وهمه واحد وقضيته واحدة، خصوصا من أصر منهم على الذهاب لغزة رغم صعوبة الظروف والمكان، حتى ان عددا منهم طالبوا بتقديم دورهم، ليكونوا من اوائل المشاركين بهذه الفرق الطبية والوصول الى غزة، لتقديم ما يمكن من خدمة وعلاج للمصابين.

واعتبر الجلامدة ان الأطباء الأردنيين كانت لهم بصمات واضحة في علاج جراحات الوطن العربي، سواء في العراق وسوريا واليمن والسودان ولبنان، ناهيك عن فلسطين التي هي دائما حاضرة بذاكرتهم منذ البداية ولغاية الان.

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