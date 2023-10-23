إغلاق جزء من الطريق الملوكي بالكرك غداً للصيانة

إغلاق جزء من الطريق الملوكي بالكرك غداً للصيانة
التاريخ
10/23/2023 5:22:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، عن تحويل السير من الطريق الملوكي الرابط بين مدينة الكرك والمزار الجنوبي، إلى إشارة العدنانية باتجاه مرود وباتجاه طريق جامعة مؤتة، اعتبارا من صباح يوم غدٍ الثلاثاء الى اشعار آخر.
وبينت أن ذلك يأتي لإجراء صيانة (من دوار انجاصة ولغاية البطوش مول) على الطريق وبالاتجاهين.
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