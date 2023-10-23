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إغلاق جزء من الطريق الملوكي بالكرك غداً للصيانة

10/23/2023 5:22:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، عن تحويل السير من الطريق الملوكي الرابط بين مدينة الكرك والمزار الجنوبي، إلى إشارة العدنانية باتجاه مرود وباتجاه طريق جامعة مؤتة، اعتبارا من صباح يوم غدٍ الثلاثاء الى اشعار آخر.


وبينت أن ذلك يأتي لإجراء صيانة (من دوار انجاصة ولغاية البطوش مول) على الطريق وبالاتجاهين.





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