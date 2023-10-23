صور متداولة للحظة قصف إسرائيلي لموقع عسكري مصري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور للحظة تصاعد الدخان في معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية الفلسطينية بعد قصفه عن طريق دبابة إسرائيلية بالخطأ.
وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان مساء الأحد، وقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة يوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".
روسيا اليوم
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