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صور متداولة للحظة قصف إسرائيلي لموقع عسكري مصري

10/23/2023 5:22:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور للحظة تصاعد الدخان في معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية الفلسطينية بعد قصفه عن طريق دبابة إسرائيلية بالخطأ.


وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان مساء الأحد، وقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.


وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة يوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".








روسيا اليوم


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