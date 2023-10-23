الاحداث في المنطقة تؤثر على الأسهم الأوروبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، قبيل تقارير أرباح واجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع، لكن التوتر في الشرق الأوسط أبقى المستثمرين في حالة من القلق.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بعد أن تراجع بأكثر من 3% في الأسبوع السابق.
وأثرت المخاوف الجيوسياسية على المعنويات مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بينما زادت الضغوط بفعل قفزة في عوائد السندات الحكومية.
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