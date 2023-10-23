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الاحداث في المنطقة تؤثر على الأسهم الأوروبية

10/23/2023 5:22:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، قبيل تقارير أرباح واجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع، لكن التوتر في الشرق الأوسط أبقى المستثمرين في حالة من القلق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بعد أن تراجع بأكثر من 3% في الأسبوع السابق.


وأثرت المخاوف الجيوسياسية على المعنويات مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بينما زادت الضغوط بفعل قفزة في عوائد السندات الحكومية.


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