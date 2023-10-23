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هيئة الأسرى: الاحتلال يستغل عدوانه على غزة للاستفراد بتعذيب المعتقلات

10/23/2023 5:22:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تستغل عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ17 على التوالي، للاستفراد بتعذيب المعتقلات داخل السجون، والتنكيل بهن بمختلف الأشكال.
ونوهت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن إدارة السجون تمادت في تعذيب المعتقلات، مستغلة منع زيارة المحامين والأهل لهن، والتعتيم الكبير على وضع السجون بشكل عام.
ونقلت تفاصيل اقتحام سجن الدامون يوم 19/10، من قوة كبيرة من السجانين المدجنين بالدروع الواقية ضد الرصاص، وهم يحملون بأيديهم الهراوات وقنابل الغاز السام والأسلحة، حيث قاموا بقلب الغرف رأسا على عقب، وإفراغها من كل الأغراض، مثل: الطاولات، والكراسي، وأدوات المطبخ، والمواد التموينية.
وأوضحت أن قوات القمع ضربت المعتقلات بعد رفضهن لما يجري، وعزلت جزءا منهن، كما أغرقت الغرف بالغاز السام دون مراعاة لوجود القاصرات، والكبيرات بالسن، والمصابات والمريضات، علماً أن هناك معتقلات يعانين من حساسية وربو.




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