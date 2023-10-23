إعلام عبري: إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين بأن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أمريكية إضافية.
يأتي ذلك، بعدما نقلت "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع، أن واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل بدء العملية البرية في قطاع غزة، وذلك من أجل الاستعداد بشكل أفضل لهجمات محتملة على الجيش الأمريكي بالمنطقة.
ويتوقع المصدر أن عدد الهجمات على القوات الأمريكية قد يزيد بعد أن تقرر إسرائيل إرسال قوات إلى غزة.
وتشير الولايات المتحدة إلى أن الهجمات يمكن أن تنفذها مجموعات إقليمية مدعومة من إيران.
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل العملية البرية في غزة
RT
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