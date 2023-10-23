إعلام عبري: إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين بأن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أمريكية إضافية.يأتي ذلك، بعدما نقلت "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع، أن واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل بدء العملية البرية في قطاع غزة، وذلك من أجل الاستعداد بشكل أفضل لهجمات محتملة على الجيش الأمريكي بالمنطقة.



ويتوقع المصدر أن عدد الهجمات على القوات الأمريكية قد يزيد بعد أن تقرر إسرائيل إرسال قوات إلى غزة.



وتشير الولايات المتحدة إلى أن الهجمات يمكن أن تنفذها مجموعات إقليمية مدعومة من إيران.

"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل العملية البرية في غزة

RT