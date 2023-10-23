كتائب القسام تقصف عسقلان وتحشدات للعدو قرب مفكعيم

كتائب القسام تقصف عسقلان وتحشدات للعدو قرب مفكعيم
التاريخ
10/23/2023 5:22:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.
وأفادت الكتائب بقصف تحشدات للعدو قرب "مفكعيم" برشقة صاروخية.
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