Monday, 23 October 2023 01:14 GMT

كتائب القسام تقصف عسقلان وتحشدات للعدو قرب مفكعيم

10/23/2023 5:22:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.
وأفادت الكتائب بقصف تحشدات للعدو قرب "مفكعيم" برشقة صاروخية.




MENAFN23102023000208011052ID1107286045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث