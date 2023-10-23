توجيه التهمة ضد رئيس وزراء باكستان السابق في قضية إفشاء أسرار الدولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة Geo التلفزيونية بأنه تم رسميا توجيه التهمة ضد زعيم "حركة الإنصاف" ورئيس وزراء باكستان السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي في قضية إفشاء أسرار الدولة.



ويعني ذلك بدء المداولات القضائية التي يتم فيها تسجيل الأدلة المقدمة من النيابة ومن طرف الدفاع، ومن ثم تسجيلها من قبل المحكمة.

وقالت القناة: "تم توجيه التهم ضد زعيمي حركة الإنصاف بعد أن قدموا التماسا لإلغاء التهم. وقال القاضي، الذي رفض الالتماس، إنه تم تحديد موعد جلسة لتوجيه الاتهام، وجرت هذه الجلسة فعلا. للإجراءات المتعمدة حددت المحكمة موعد مثول الشهود يوم 27 أكتوبر وأجلت الجلسة إلى ذلك التاريخ".



ونقلت القناة عن بعض المصادر، أن قريشي وخان لم يعترفا بذنبهما وأكدا براءتهما من هذه الاتهامات.



وتتعلق قضية الكشف عن أسرار الدولة ببرقية سرية تحتوي على معلومات كانت تفيد بأن السلطات الأمريكية، غير الراضية عن موقف عمران خان المحايد فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تريد من الحكومة الباكستانية إقالة خان من منصبه، ولقاء ذلك وعدت واشنطن بإقامة "علاقات أكثر دفئا" مع باكستان، وهددت بفرض عزلة عليها في حال العكس. وأرسل السفير الباكستاني في واشنطن هذه البرقية إلى إسلام أباد في أوائل العام الماضي.



وخان المدان بتهم فساد، محتجز في السجن منذ مطلع أغسطس الماضي.

RT