فيديو - ضلكم تعالولي في المنام... امرأة تودع أبنائها وأحفادها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت عدسة أحد الفلسطينيين وجع إمراة بسبب استشهاد أبنائها وأحفادها في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدنيين.
وقالت الفلسطينية بحزن شديد داخل المقطع المصور "ضلكم تعالولي في المنام .. راح اشتاقلكم" .
ولليوم الـ17 على التوالي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حيث تقصف الأحياء السكنية والمستشفيات.
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