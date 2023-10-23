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فيديو - ضلكم تعالولي في المنام... امرأة تودع أبنائها وأحفادها

10/23/2023 5:22:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت عدسة أحد الفلسطينيين وجع إمراة بسبب استشهاد أبنائها وأحفادها في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدنيين.
وقالت الفلسطينية بحزن شديد داخل المقطع المصور "ضلكم تعالولي في المنام .. راح اشتاقلكم" .
ولليوم الـ17 على التوالي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حيث تقصف الأحياء السكنية والمستشفيات.




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