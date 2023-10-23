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يديعوت أحرونوت: وزراء إسرائيليون يهددون بالاستقالة

10/23/2023 5:22:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن 3 وزراء على الأقل في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في الاستقالة، ويحملون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما حدث في السابع من الشهر الحالي، في إشارة لمعركة طوفان الأقصى.


وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو رفض الاعتذار أو التصريح بتحمله المسؤولية.


من جانبها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إعفاء نفسه من المسؤولية عن الفشل في التنبؤ بما حدث.


وقالت الصحيفة إن نتنياهو يشن حملة لإلقاء اللوم على جيش الاحتلال الإسرائيلي.


ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه قوله إن "نتنياهو يدير حملة، ويجمع الأدلة ضد الجيش، ويشرح بشكل خاص لماذا لا ينبغي تحميله المسؤولية، وهو يكرر باستمرار أنه لم يتلق المعلومات الاستخباراتية".


وأضافت، أن نتنياهو عين متحدثا باسمه للتنسيق مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين بعد أربعة أيام فقط من بدء الحرب.


وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بأن إسرائيل قررت تأجيل الدخول البري إلى غزة لحين وصول قوات أميركية إضافية.


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