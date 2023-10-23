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تركيا تضع خطة لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جواً

10/23/2023 5:22:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات الجوية التركية تخطط لتنفيذ أربع مهمات لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت الوزارة: "لقد بدأنا تحميل طائرات النقل العسكري التابعة لسلاح الجو التركي، المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات التركية، تتضمن بشكل رئيسي الإمدادات الطبية والأدوية.
وتابعت الوزارة في بيانها: "وبمجرد أن تصبح طائراتنا جاهزة، ستطير إلى مصر. وتم التخطيط لأربع رحلات جوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة".

روسيا اليوم

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