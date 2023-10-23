إدخال 6 شاحنات محملة بالوقود إلى غزة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، أولى الشاحنات المحملة بالوقود، وفق ما أكد مسؤول في معبر رفح.



وأكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر لوكالة فرانس برس دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب.



وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومصدر مصري لوكالة فرانس برس إن 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات. سكاي نيوز

