إدخال 6 شاحنات محملة بالوقود إلى غزة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، أولى الشاحنات المحملة بالوقود، وفق ما أكد مسؤول في معبر رفح.
وأكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر لوكالة فرانس برس دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومصدر مصري لوكالة فرانس برس إن 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات. سكاي نيوز
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