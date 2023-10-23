انتخابات 2023: النتائج

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Wahlen in der Schweiz 2023: die Resultate für National- und Ständerat
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2023瑞士大选结果实时跟踪
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Elections fédérales 2023: les résultats (الأصلي)
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スイス総選挙2023 確報
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Elezioni federali 2023: risultati
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