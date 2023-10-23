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انتخابات 2023: النتائج

10/23/2023 5:22:01 AM
(MENAFN- Swissinfo) Deutsch (de) Wahlen in der Schweiz 2023: die Resultate für National- und Ständerat
  • Español (es) Elecciones en Suiza 2023: resultados
  • Português (pt) Eleições legislativas: resultados
  • 中文 (zh) 2023瑞士大选结果实时跟踪
  • Français (fr) Elections fédérales 2023: les résultats (الأصلي)
  • English (en) Elections 2023: results
  • Pусский (ru) Парламентские выборы в Швейцарии: все результаты
  • 日本語 (ja) スイス総選挙2023 確報
  • Italiano (it) Elezioni federali 2023: risultati
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    النتائج الجزئية لانتخابات مجلس الشيوخ:

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