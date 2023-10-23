

يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) 国連安保理の停戦決議 スイスが棄権したのはなぜ?English (en) 'I respect Switzerland's autonomy, yet the abstention leaves me deeply saddened' (الأصلي)

لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي على قرار اقترحته روسيا يسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة. وقد استبعدت المسودّة أي إشارة إلى حماس. وحصلت المبادرة التي تقودها روسيا على دعم خمس دول: الصين، والغابون، وموزمبيق، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة. فيما عارضت أربع دول القرار وهي: فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. أمّا كلّ من ألبانيا والبرازيل والإكوادور وغانا ومالطا وسويسرا فقد امتنعت عن التصويت.

وأثار امتناع الدولة الواقعة في جبال الألب عن التصويت مشاعر مختلفة لدى إيمان الفلسطينية البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تنحدر من غزة. بعد أن وجدت في سويسرا الملجأ الآمن، تقدّر إيمان (اسمها الكامل معروف لدى سويس إنفو (SWI swissinfo)) الحريات التي تتمتّع بها، بما في ذلك المشاركة في المسيرات السلمية في جنيف التي تدافع عن القضية الفلسطينية. ومع ذلك، وإلى جانب شعورها هذا بالامتنان، فهناك داخلها حزن طويل الأمد. حيث تقول لـسويس إنفو: "أنا أحترم حقّ سويسرا في اتّخاذ القرار، لكنّ امتناعَها عن التصويت أحزنني كثيرًا".

"نحن نتطلّع إلى السلام"

يتشابك تاريخ إيمان الشخصي مع التاريخ الأوسع للصراع. فهي تنحدر من حيّ الشجاعية، إحدى المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قطاع غزّة، وقد عاشت الأحداث المؤلمة التي خلّفتها حرب غزة عام 2014رابط خارجي . في ذلك العام، أصيب ابنها بجروح، وعانت إيمان خلال فترة مؤلمة اعتقدت فيها أنّها فقدت ثلاثة من أطفالها، قبل أن تجتمع بهم لاحقًا بفضل تدخل الصليب الأحمر في الوقت المناسب.

بحلول عام 2015، كانت إيمان قد انتقلت مع عائلتها إلى سويسرا. وبينما تستذكر الماضي، تبرز إحدى الذكريات المؤلمة: "في طريقي إلى الأمان في سويسرا، كان عليّ أن أمشي فوق الجثث التي خلّفتها حربُ الشجاعية".

تحيي الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الدائرة حاليًا مخاوف إيمان. يرتجف صوتها فيما تروي: "لقد قُتل أطفال ابن عمي. أنا لا أعرف شيئًا عن عماتي وأعمامي. آخر ما أعرفه هو أن والدتي وإخوتي لجأوا إلى إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولكنّ مصيرهم غير معلوم."

يؤثّر الصراع المستمر سلبًا على الصحة النفسية للشابة الفلسطينية. تشرح قائلة: "أخشى النوم والاستيقاظ على الأخبار المدمرة. الهروب جسديًا شيء؛ لكن إلى أين الهروب ذهنيّا عندما يستمرّ هذا العنف في وطنك؟"

ويعكس هذا الشعور صرخة الكثيرين: إنهاء الصراع. تقول إيمان: "نحن لا نطلب المساعدة أو الدعم. نحن نتوق إلى السلام".

سبب امتناع سويسرا عن التصويت

وسط هذه الروايات الشخصية التي تدمي القلب، يحاول الموقف الرسمي السويسري تسليط الضوء على تعقيدات الوضع. حيث توضّح البعثة السويسرية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار الامتناع عن التصويت، بالقول في وثيقة نُشرت يوم 16 أكتوبر، إنّ "سويسرا تشاطر الشعور بالإلحاح والقلق الكبير وبالتالي الحاجة إلى أن يتصرف المجلس بشكل موحد في مواجهة الوضع في الشرق الأوسط. وكما ذكّرَنا الأمين العام، فإن وقف التصعيد وحماية المدنيين والإفراج عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية هي أمور ذات أولوية".

وكان الإغفال الصارخ للقانون الإنساني الدولي في القرار نقطة خلاف حاسمة. ويتجلى التزام سويسرا بهذه المبادئ في تأكيدها: "بالنسبة لسويسرا، فإن إغفال الإشارة الواضحة إلى القانون الإنساني الدولي في قرار للمجلس، عندما يشكل الوضع صراعا مسلحا، هو ببساطة أمر غير مقبول".

فتاة فلسطينية تنقذ قطتها من تحت أنقاض المباني المدمرة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

سويسرا تقول نعم للهدنة الإنسانية. الولايات المتّحدة تستخدم حقّ الفيتو

خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة للسماح بوصول كامل وآمن ودون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، مما حال دون تبنّيه.

ولو تم تبني القرار لكان قد أدان جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب. كما كان نصّه قد دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وحماية الطواقم الطبية والإنسانية والمستشفيات والمرافق الطبية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وقد حظي المشروع بتأييد 12 عضوا في المجلس. وصوّتت سويسرا هذه المرّة لصالح النصّرابط خارجي . حيث أكّدت باسكال كريستين بايريسويل، الممثّلة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، على توافق مشروع القرار مع أولويات الدولة الواقعة في جبال الألب من أجل إطلاق سراح الرهائن الفوري والوصول السريع للمساعدات الإنسانية. وأعربت عن أسفها لعدم تمكن المجلس من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشروع القرار.

وجاء التصويت بعد يوم واحد من الانفجار المدمّر الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين بشكل مأساوي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة في غزّة. وردًّا على ذلك، أدانت وزارة الخارجية السويسرية هذا العمل، مؤكدة على أهمية حماية المدنيين والمستشفيات بموجب القانون الإنساني الدولي. وبينما يعزو المسؤولون الفلسطينيون هذا الحادث الخطير إلى غارة جوية إسرائيلية، ويصفونه بأنه "مذبحة"، تتّهم إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في إشارة إلى فشل إطلاق صاروخ من جانبهم. لكن الحركة المسلحة تدحض هذه الادّعاءات.

وقد أخضعت إسرائيل قطاعَ غزة لحصار م طلق، منفّذةً ضدّه أعنف غاراتها الجوية. وأفادت وكالة أنباء رويترز أنه في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل 1300 شخص واحتجاز حوالي 200 رهينة، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس. وأدت الحرب إلى مقتل ما لا يقل عن 3000 فلسطيني حتى الآن.

ترجمة: أمل المكّي

المزيد

المزيد

الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

كيف تنظر سويسرا عبر صحافتها إلى ما يجري في البلدان العربية؟ جولة أسبوعية عبر الصحف السويسرية في تغطيتها لأخبار العالم العربي: سياسة، اقتصاد، علوم...

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد

المزيد المزيد