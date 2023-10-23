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رئيس وزراء فلسطين: ننسق مع الجانب المصرى لإدخال مواد الإغاثة من معبر رفح

10/23/2023 4:31:27 AM
(MENAFN- Youm7) قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ، إن الحديث عن تحضير إسرائيل لاجتياح بري لغزة يعني مزيدا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، متابعا: "مجلس الوزراء يؤكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري وهي مسئولية دولية.. ونتابع مع الأخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رفح ".

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ادعو إلى السماح للصحافة الدولية للوصول إلى غزة لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال .. ونسعي للحرية والاستقلال لن يتوقف.. ومجلس الوزراء يتابع اليوم ما يجري في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.. والعهد والوفاء لشعبنا وادعو مجلس الوزراء للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء".









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