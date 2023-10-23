رئيس وزراء فلسطين: ننسق مع الجانب المصرى لإدخال مواد الإغاثة من معبر رفح

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ادعو إلى السماح للصحافة الدولية للوصول إلى غزة لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال .. ونسعي للحرية والاستقلال لن يتوقف.. ومجلس الوزراء يتابع اليوم ما يجري في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.. والعهد والوفاء لشعبنا وادعو مجلس الوزراء للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء".

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