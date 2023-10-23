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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 4741

10/23/2023 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245 وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما شهد بزوغ فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوا وبرا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن أهالي قطاع غزة عاشوا "ليلة مرعبة" مع استمرار الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها.

وأفادت مصادر طبية، بأنه مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الجاري، "استشهد أكثر من 400 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء"، بحسب ما ذكرت "وفا"، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ ما لا يقل عن 25 هجوماً، الأحد، مستهدفا المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي، في خطوة تعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال باستهداف أكبر عدد من المواطنين.







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