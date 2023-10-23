استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد شابين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الجلزون" شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن شابين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، ووصفت حالتهم بالخطيرة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم اليوم الإثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيًا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.
وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدًا.
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