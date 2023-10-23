استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد شابين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الجلزون" شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن شابين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، ووصفت حالتهم بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم اليوم الإثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيًا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.

وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدًا.





