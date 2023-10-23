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الأونروا : 406 آلاف نازح يقيمون فى 91 منشأة تابعة لها بقطاع غزة

10/23/2023 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن حوالي 406 آلاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة للأونروا في المناطق الوسطى وخان يونس ورفح في قطاع غزة .. مشيرة إلى أن متوسط عدد النازحين لكل مأوى في الوقت الراهن هو 4400 نازح ليصل إلى 19600 في المأوى الأكثر ازدحاما.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. أكدت الأونروا مقتل 13 شخصا آخر من موظفيها في غزة ، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29 موظفا قتلوا منذ 7 أكتوبر الجاري.

ووفقا لتقرير الأونروا .. تعرضت المدرسة التابعة لها في خان يونس لأضرار جسيمة ليصبح عدد المنشآت التابعة للوكالة والتي تأثرت جراء القصف منذ 7 أكتوبر ، 38 منشأة.

وأفادت وكالة الأونروا بأنه وفقا لوزارة الصحة في غزة قتل 4385 شخصا منذ يوم 7 أكتوبر من بينهم 1756 طفلا و967 امرأة فيما أصيب 13561 شخصا بجروح.








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