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وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع المدارس بالإسكندرية

10/23/2023 4:31:22 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل ،
تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ندوة للتوعية بمدرسة الشاطبي الثانوية العسكرية بنين للتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميته، استمراراً لجهود إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية في نشر ثقافة السلامة في جميع المنشآت العاملة داخل المحافظة للتوعية بالمخاطر وكيفية الوقاية منها، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها لتوفير مناخ عمل آمن للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة بما يساهم في زيادة الإنتاجية.
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية في تقريرٍ للوزارة، أن الندوة تناولت كيفية تطبيق أساليب السلامة في المدرسة،وما هى الاشتراطات التي يجب إتباعها لتفادى أى مخاطر للطلاب، مع شرح المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها خلال اليوم وكيفية الوقاية منها، كما تضمنت محاضرة بعنوان المخاطر الكهربائية والميكانيكية القتها المهندسة شرين محمود بيومي باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية، ومحاضرة بعنوان الحرائق وانواعها وكيفية الوقاية منها ، وشرح اهداف السلامة والصحة المهنية تناولتها الكيميائية منال محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية شرق ، واختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان مخاطر بيئة العمل ألقاها الكيميائي امجد يعقوب مفتش السلامة والصحة المهنية وسط، وذلك تأكيدا لترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديرية بالمحافظة فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت وتوفير مناخ عمل صحي آمن لهم في بيئة العمل.

ندوة للتوعية للتعريف بمفهوم السلامة و الصحة المهنية (2)

ندوة للتوعية للتعريف بمفهوم السلامة و الصحة المهنية (3)

ندوة للتوعية للتعريف بمفهوم السلامة و الصحة المهنية (4)








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