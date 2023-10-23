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انتظام طلاب المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالدراسة.. صور

10/23/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) انتظمت الدراسة بأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقي في بني سويف والمتخصصة فى صناعات مواد البناء وصناعة وتركيب وصيانة الرخام والجرانيت، كما انتظمت الدراسة أيضا بمدرستى الفواخير ونهضة مصر للطباعة.
وساهمت مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تحسين الصورة الذهنية حول التعليم الفني، حيث تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى من الفنيين المدربين على أعلى مستوى وتوفر فرص عمل للطلاب الملتحقين بها، فأصبح الطلاب يفضلون الالتحاق بها عن التعليم العام.
وبدأ إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، حيث يحتل التعليم الفنى والتدريب المهنى فى الإستراتيجية المستقبلية مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية، منها تحديد الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفنى والتدريب، وتستهدف هذه الإستراتيجية طالب التعليم الفنى، وأصحاب الأعمال، وتحتل منظومة التعليم الفنى فى دول العالم المتقدم، وفى الاقتصاديات سريعة النمو مكانة كبيرة.

طلاب المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية


طلاب المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية

طلاب المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية


طلاب المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية

طلاب المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية








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