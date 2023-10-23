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ملف الأسرى يؤجل الاجتياح البري الإسرائيلى لغزة.. بلومبرج تكشف التفاصيل

10/23/2023 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى من غزة سريعا وبأعداد كبيرة، يشكل ضغطا يمكن أن يؤجل الاجتياح البر الإسرائيلى لقطاع غزة وربما تغيره، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات.





وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق سراح الرهائن أصبح محل تركيز لدى الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق سراح أمريكيتين الأسبوع الماضى، وتسعى الولايات المتحدة لإطلاق سراح المزيد بالتواصل مع أطراف فى المنطقة.



وتم استدعاء أعداد قياسية من قوات الاحتياط الإسرائيلية فيما تصفه الدولة العبرية بالمرحلة القادمة من الحملة العسكرية، على الأرجح هجوم برى على غزة. وقال المسئولون الأمريكيون إن إسرائيل تحتاج إلى إطلاق سراح مزيد من الرهائن ليؤثر ذلك على عمليتها البرية الوشيكة.



لكن وفقا للمسئولين الإسرائيليين، فمهما يحدث مع الأسرى، فإن تل أبيب عازمة على تفكيك الفصائل الفلسطينية فى استعراض للقوة ترى أن من الضرورى أن تراها المنطقة، على حد تعبيرهم. ويقولون إنه بدون ذلك، سينظر إلى إسرائيل من قبل أعدائها على أنها ضعيفة.



ورغم ذلك، فإن المصادر المطلعة تقول إن شكل العملية البرية يمكن أن يتغير لو أن دبلوماسية الأسرى كبحت جماح الدولة العبرية لفترة أطول وتغيرت الظروف على الأرض أيضا. ويشيرون إلى أن الوقت فى صالح إسرائيل وليس الفلسطينيين فى ظل حالة البؤس التي تتعمق فى قطاع غزة.



وقالت بلومبرج إن الشكوك بين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين هي أن الأسرى فى حالة جيدة، وهو ما يعنى أن صور إطلاق سراحهم ربما تجعل هناك تعاطفا فى أعين الأمريكيين، بما ينعكس بشكل جيد على الفصائل الفلسطينية.












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