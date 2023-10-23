الاتحاد الأوروبي: ندعم دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لإغاثة سكان غزة

(MENAFN
- Youm7) أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوري ، اليوم الاثنين، دعم الاتحاد لدعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة.
وقال بوريل ـ في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية ـ إن الحرب في غزة تؤدي إلى موجات من الارتدادات على امتداد العالم، ولا توجد أي مجموعة أو دولة في منأى عن هذه الارتدادات.
وأضاف: يجب القلق إزاء مقتل أي مدني من أي جانب، ويجب أن يُدان قتل المدنيين سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين.
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