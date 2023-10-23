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الاتحاد الأوروبي: ندعم دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لإغاثة سكان غزة

10/23/2023 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ‬جوزيب بوري ، اليوم الاثنين، دعم الاتحاد لدعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة.



وقال بوريل ـ في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية ـ إن الحرب في غزة تؤدي إلى موجات من الارتدادات على امتداد العالم، ولا توجد أي مجموعة أو دولة في منأى عن هذه الارتدادات.



وأضاف: يجب القلق إزاء مقتل أي مدني من أي جانب، ويجب أن يُدان قتل المدنيين سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين.














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