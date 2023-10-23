يديعوت أحرونوت: وزراء إسرائيليون يهددون بالاستقالة على خلفية أحداث 7 أكتوبر

MENAFN - Youm7) كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محملين إياه مسؤولية الأسرى، وفشل الحكومة الذريع في تأمين الدولة، أو حتى توقع عملية طوفان الأقصى.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولون الحكوميون اعترفوا أيضًا بأن إسرائيل افتقرت إلى التنسيق المناسب للعلاقات العامة خلال فترة الحرب على وجه التحديد، بعد أن أنشأ نتنياهو وزارة لجاليت ديستل-أتباريان المنتهية ولايتها حتى تتمكن من العمل كوزيرة، وقام بتقسيم السلطات، ما أدى إلى وقف الإصلاح الحاسم.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التصريحات جاءت في نفس اليوم الذي أُعلن فيه القرار الرسمي بحل وزارة العلاقات العامة، حيث تم إنشاء هذه الوزارة في البداية لخلق دور للوزيرة جاليت ديستل اتباريان، لكنها انتهت عندما استقالت الأسبوع الماضي، بحجة عدم كفاية الصلاحيات والموارد.

وأوضحت الصحيفة أن الفشل كان حليف حكومة نتنياهو في كافة تحركاتها السابقة، في الوقت الذي غرقت فيها وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو والصور الخاصة بقطاع غزة وضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.



