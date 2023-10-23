19 نوفمبر.. موعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى الأرجنتين

MENAFN - Youm7) أظهرت نتائج رسمية جزئية للانتخابات الرئاسية في الأرجنتين ، أن وزير الاقتصاد "سيرخيو ماسا" (51 عاما)، والخبير الاقتصادي الليبرالي "خافيير مايلي" (53 عاما)، سيتنافسان في الجولة الثانية المقررة في 19 نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة انفوباى الارجنتينية إن

أنه بعد فرز 76% من الأصوات، حصل "ماسا" على نسبو 35.9% بينما حاز "ميلي" على 30.51% وسيتنافس الاثنان في جولة الإعادة القادمة على أن يتولى الفائز منصب الرئيس في ديسمبر المقبل.

وكان "ماسا" و "مايلي" قد احتلا المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأرجنتينية التي جرت أمس الأحد.

يذكر أن الأرجنتين تعاني من أزمة اقتصادية عميقة مع ارتفاع كبير في نسبة التضخم، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مما يشير إلى تباطؤ اقتصادي قوي، بحسب أحدث السجلات الرسمية.

وحصل ميلي، الذي أراد الفوز في الجولة الأولى بعد مفاجأة وفوزه في الانتخابات التمهيدية في أغسطس، على 30% من الأصوات، مقابل 36% لماسا، وزير الاقتصاد الذي يتوقع صراعا معه على الانتخابات في جولة الإعادة. الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة في حياة الأرجنتينيين.

وعلى الرغم من احتلاله المركز الثاني بعد ماسا في الجولة الأولى وتقليص صعوده السريع إلى حد ما، يشكل ظاهرة سياسية تتمتع بفرص جدية للوصول إلى الرئاسة، وقال بابلو ستيفانوني، دكتور في التاريخ من جامعة بوينس آيرس، إن "الشعور بالأزمة اللامتناهية في الأرجنتين يتيح خطابا أكثر تطرفا وفكرة تجربة الجديد".

كما قال خوان كارلوس دي بابلو، الخبير الاقتصادي في جامعة سان أندريس وجامعة سان أندريس: "لقد نجح في تصوير الملل الذي يشعر به أولئك الذين في القمة، وأولئك الذين في الأسفل، وأولئك الذين في الوسط، والأطفال، والكبار، وتعب الجميع".







