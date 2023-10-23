واشنطن بوست تكشف محاولات بايدن لإبطاء الغزو البرى الإسرائيلى لغزة

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الحرب فى الشرق الأوسط، ورغم استمرار الدعم الأمريكى الكامل لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة تحاول منع أسوأ سيناريو باندلاع حرب أوسع فى الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة فى تقرير كشفت فيه محاولات الإدارة الأمريكية لإبطاء الاجتياح البرى الإسرائيلي لقطاع غزة، إن انتباه العالم بدأ يتحول من التعاطف مع إسرائيل إلى القلق بشأن محنة الفلسطينيين وانتقاد الدعم الأمريكي للدولة العبرية.

وأحدث الغضب من الضربات الجوية والتاريخ الطويل من معاناة الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة غليان فى العواصم العربية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أيام من التعهد بتقديم دعم قوى لايتراجع لإسرائيل فى أعقاب عملية طوفان الأقصى، بدا الرئيس الأمريكي جو بايدن يذكر بنيامين نتنياهو بأن (الدول الديمقراطية) مثل إسرائيل وإسرائيل أقوى وأكثر أمنا عندما تتصرف وفقا للقانون".

وعندما وصل بايدن إلى تل أبيب الأسبوع الماضى فى ظل ضربات إسرائيلية على قطاع غزة أسقطت الآلاف من الشهداء الفلسطينيين وحصار مستمر ترك الملايين من المدنيين بدون غذاء أو ماء فى ظل استعدادات لهجوم برى إسرائيلى شامل على القطاع،

أصبحت الحاجة لشراء الوقت لتفكر إسرائيل فى الأمر، بحسب تعبير احد المسئولين الأمريكيين، هدفا أساسيا لهذه الرحلة.

ووفقا للتصريحات المعلنة ومقابلات مع مجموعة من مسئولي الإدارة الأمريكية والمسئولين الأجانب، فإن أيا من بايدن أو وزير خارجيته انتونى بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن أو آخرين ممن لديهم اتصال مباشر بنظرائهم الإسرائيليين، أخبرهم بما ينبغي أو لا ينغى فعله.

لكن القلق كان يتزايد فى واشنطن. وخلال اجتماعاته مع نتنياهو، وحكومته، أعرب بايدن عن مخاوفه وأثار تساؤلات منها:

ماذا لو كان هناك مقاومة من الجانب الفلسطيني لهجوم برى أكبر مما تتوقعونه، ماذا لو تعثرت القوات الإسرائيلية؟ ماذا عن المساعدات الإنسانية؟ كيف ستحمون المدنيين؟ ماذا عن المئات من الإسرائيليين والأجانب الأسرى؟ ماذا لو أصبحت الضفة الغربية منطقة حرب، ماذا لو هاجم حزب الله من الشمال؟

ثم جاءت المخاوف طويلة المدى، وهو الشئ الذى بدا أن الإسرائيليين اقل اهتماما بالتفكير فيه: لو نجحوا فى تدمير حماس، ماذا سيفعلون بغزة؟ وماذا سيحدث بآمالهم وآمال أمريكا بعملية سلام أكبر فى الشرق الأوسط؟

وذكّر بايدن الإسرائيليين بالأخطاء التي ارتكبتها أمريكا فى فترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر، بحسب ما قال للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن. وقال الرئيس الأمريكي حذرت حكومة إسرائيل بألا يعميها الغضب.









وحذرت واشنطن بوست من أن القوات الأمريكية الموجودة فى المنطقة، والتي تشمل حاملتى طائرات تم إرسالهما إلى شرق المتوسط لردع أى تدخل خارجى، تواجه خطر جرها إلى الصراع.







