جهاد جريشة: ركلة الجزاء الأخيرة لـ زد أمام المقاولون ضعيفة

MENAFN - Youm7) كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة موقف ركلات الجزاء الخمسة، التي احتسبها حكم مباراة المقاولون العرب وزد، فى الجولة الرابعة من دوري نايل والتي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما.

وشهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة، بعدما احتسب حكم المباراة 5 ركلات جزاء بواقع، 4 ركلات لفريق زد، وركلة واحدة للمقاولون العرب.

وقال جريشة فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت، "عدد ركلات الجزاء فى مباراة واحدة ليس أزمة حتى لو 10 ركلات، المهم هو أن تكون هذه الركلات صحيحة".

وأضاف جريسة، "كان فى 5 ركلات جزاء واحدة للمقاولون و4 لـ زد، ركلة المقاولون صحيحة بسبب إهمال علي لطفي، والركلة الأولى لـ زد صحيحة كان هناك دهس على القدم، الثانية كانت صحيحة أيضاً الكرة اصطدمت بيد لاعب المقاولون، والثالثة كانت صحيحة والكرة اصطدمت بيد لاعب المقاولون أيضاً".

وتابع الحكم الدولى السابق، "الركلة الرابعة لفريق زد كانت ركلة ضعيفة، حدث تلامس بين المدافع والمهاجم، وحكم الفار لم يجد خطأ واضحا للحكم لذلك لم يستدعه، لم أستطع أن أحكم عليها مثل الركلات السابقة، ولذلك هي ركلة جزاء ضعيفة".







