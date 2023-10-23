كولر يحسم اليوم مصير مشاركة موديست فى مباراة الأهلى وسيمبا

MENAFN - Youm7) يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، اليوم الاثنين، مصير الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق من دخول قائمة المارد الأحمر لمواجهة سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقى.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن المسحة الطبية التي أجراها موديست لاعب الفريق جاءت سلبية.

واطمأن الجهاز الفني على حالة موديست قبل انطلاق مران الأمس بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وبدأ موديست أمس تنفيذ بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء غداً الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيمبا التنزاني المحدد لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.