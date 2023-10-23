المؤتمر الصحفى لمدرب وقائد سيمبا التنزانى اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي

MENAFN - Youm7) يحضر البرازيلي روبرتو أوليفيرا ، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، وقائد الفريق، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي التي تقام مساء غد، الثلاثاء، فى إياب الدور ربع النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي سيمبا في الثانية عشرة ظهر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة، ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق إلى وسائل الإعلام قبل مرانه الختامى بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التى أقيمت فى تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويتأهل الفائز من الأهلي وسيمبا لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الذي تقام منافساته للمرة الأولى.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيمبا التنزاني المحدد لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.