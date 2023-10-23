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منتخب الكاراتيه يدعم قرارات الرئيس فى أزمة فلسطين

10/23/2023 4:31:14 AM
(MENAFN- Youm7) غادرت بعثة منتخب
الكاراتيه
لذوى الهمم إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى فى بودابست، وحرص أفراد البعثة على ارتداء تيشيرتات تزينها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعما لقراراته فى أزمة القضية الفلسطينية.





وتضم قائمة المنتخب المصري 14 لاعباً ولاعبة، ويتواجد فى قائمة اللاعبين كل من:“عبد العزيز عاصم حركي رجال، محمد كمال اللقاني حركي رجال، عادل شباب حركي رجال، عبد الله علاء بصري رجال، زياد عماد بصري رجال، أحمد وحيد ذهني رجال داون، حازم محمد ذهني رجال داون، مصطفى أبو الفتوح ذهني رجال فكري“.



بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من:“فاطمة أحمد عبد البديع حركي سيدات، أمل أبو الفتوح حركي سيدات، مروة أحمد حسين بصري سيدات، روان خليل بصري سيدات، سلمى علاء الدين ذهني سيدات داون، نادين ناجي ذهني سيدات داون“.



ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد.



ويتواجد مع البعثة كلًا من محمد أحمد مديرًا فنيًا، محمد رمضان مديرًا إدرايًا، وائل عبد الله مدربًا، محمد محمود مدربًا، والدكتورة أمل علاء الدين طبيب.












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