ترتيب الدورى المصرى بعد ختام الجولة الرابعة

(MENAFN
- Youm7) انتهت أمس، الأحد، مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى نايل"، حيث اصطدم المقاولون العرب بفريق زد، واستضاف الإسماعيلى نظيره فاركو، وحل بيراميدز ضيفًا على فيوتشر.
ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب فرق الدورى برصيد 10 نقاط، بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة، ويحل مودرن فيوتشر فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، بالفوز فى 3 مباريات والخسارة فى واحدة، ثم المصرى ثالثا بنفس رصيد نقاط فيوتشر وبفارق الأهداف.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بعدما خاض 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى مثلها برصيد 8 نقاط، وفيما يخص الأهلى فيحل سابعاً برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فقط ويتبقى له مواجهتان مؤجلتان.
وتعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 ، وفاز فريق بيراميدزعلى نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، كما تغلب فاركو على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف.
ترتيب الدورى المصرى
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