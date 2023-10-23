حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- الثالث والعشرون من أكتوبر
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1972 - مجلس الوزراء يقرر وضع ثمانية مراقبين كويتيين تحت تصرف لجنة المصالحة التابعة لجامعة الدول العربية للاشراف على تطبيق وقف إطلاق النار بين شطري اليمن وبهذا كانت الكويت الدولة العربية الثانية بعد الجزائر التي توافق على وضع مراقبين.
1977 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على اختيار الكويت عضوا في مجلس الأمن الدولي عن المجموعة الآسيوية لاول مرة لعامي 1978 و1979 حيث حصلت على 130 صوتا من أصل 144.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يجتمع مع رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر في لندن لبحث تطورات كارثة العدوان العراقي على دولة الكويت.
2009 - النائب والوزير السابق طلال العيار ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 50 عاما بعد رحلة عطاء قضاها في خدمة الوطن حيث كان عضوا في مجلس الأمة عدة دورات كما تقلد حقيبتي وزارتي (الكهرباء والماء) و(الشؤون الاجتماعية والعمل).
2013 - شركة البترول الكويتية العالمية تدشن مشروع مجمع (نغيسون) للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام بتكلفة تسعة مليارات دولار أمريكي.
2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع منظمة الصحة العالمية بقيمة أربعة ملايين دولار أمريكي للاسهام في القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا.
2017 - الكويت تتبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمصلحة لاجئي الروهينغيا أمام المؤتمر الدولي للمانحين بجنيف بمساهمة جهات رسمية وشعبية لتخفيف معاناتهم.
2021 - شركة البترول الكويتية العالمية تزود مطار (غاتويك) بلندن بأول شحنة من وقود الطيران المستدام (اس ايه اف).
2022 - ديوان المحاسبة يفوز بعضوية ثلاث لجان في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) لمدة ثلاث سنوات.(النهاية)
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