سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة رسمية من الملك تشارلز الثالث

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1445ه الموافق 24 أكتوبر 2023م متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية للدعوة الرسمية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.(النهاية) ع ع ح
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