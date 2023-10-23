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سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة رسمية من الملك تشارلز الثالث

10/23/2023 4:31:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1445ه الموافق 24 أكتوبر 2023م متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية للدعوة الرسمية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.(النهاية) ع ع ح

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