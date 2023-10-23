(الشؤون): انطلاق الجسر الجوي الاغاثي الى غزة محملا بمساعدات طبية واغاثية طارئة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الأولى التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون أحمد العنزي في تصريح صحفي إن "هذه المساعدات جاءت ضمن حملة أطلقت بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وشاركت بها الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح وبإشراف إدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة".
وأضاف العنزي خلال ترؤسه وفد وزارة الشؤون الاجتماعية المشرف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة أن "جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات يتم بالتنسيق بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع".
وأشار إلى أن الطائرات الإغاثية ستستمر في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة تأكيدا لموقف دولة الكويت الدائم في تقديم العون والاغاثة لكل شعوب العالم.
وأوضح العنزي أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في دولة الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين اذ تشمل القوافل الاغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والايوائية.(النهاية) م ذ / ع ع ح
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