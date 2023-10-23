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(الشؤون): انطلاق الجسر الجوي الاغاثي الى غزة محملا بمساعدات طبية واغاثية طارئة

10/23/2023 4:31:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الأولى التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون أحمد العنزي في تصريح صحفي إن "هذه المساعدات جاءت ضمن حملة أطلقت بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وشاركت بها الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح وبإشراف إدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة".
وأضاف العنزي خلال ترؤسه وفد وزارة الشؤون الاجتماعية المشرف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة أن "جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات يتم بالتنسيق بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع".
وأشار إلى أن الطائرات الإغاثية ستستمر في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة تأكيدا لموقف دولة الكويت الدائم في تقديم العون والاغاثة لكل شعوب العالم.
وأوضح العنزي أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في دولة الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين اذ تشمل القوافل الاغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والايوائية.(النهاية) م ذ / ع ع ح

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