صورة اليوم

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التاريخ
10/23/2023 4:31:08 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إحدى سيارات الإسعاف ضمن المساعدات الطبية المنقولة بأولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين بغزة
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