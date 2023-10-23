إقلاع أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة محملة بـ 40 طنا من المساعدات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي ومحمد الذايدي
الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الاثنين من قاعدة عبدالله المبارك الجوية أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الطبية والدوائية العاجلة وسيارات إسعاف.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال ممثل وزارة الخارجية الملحق الدبلوماسي فيصل الراشد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن تنفيذ الجسر الجوي الإغاثي يأتي انطلاقا من الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في دعم الوضع الإنساني في الدول الشقيقة والصديقة واستمرارا لدورها في التخفيف من معاناة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وعلى ما جبلت عليه الكويت وحكامها وشعبها منذ نشأتها إلى يومنا هذا على تقديم الدعم والعون والمساندة لكافة شعوب العالم.
وأكد الراشد موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء ما يتعرض له من اعتداءات سافرة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي لـ(كونا) إن الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الاحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.
وأضاف الحساوي أن المشافي والمراكز الصحية في قطاع غزة تضررت كثيرا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهي بحاجة ماسة للدواء والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف ومصادر الطاقة لذا تم التركيز على إيصال مساعدات طبية وعلاجية ودوائية.
وأكد أن إرسال الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية يجسد تضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في قطاع غزة والإسهام في تخفيف معاناتهم إثر ما يتعرضون له من اعتداء سافر مدمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن دور وزارة الدفاع الكويتية في تسخير الطائرة الإغاثية لنقل المساعدات ودور وزارة الخارجية والقوة الجوية والمتطوعين وجميع من شارك في الإسهام بإنجاح هذه المهمة الإنسانية.
من جهته قال مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أحمد العنزي لـ(كونا) إن هذه المساعدات تأتي ضمن حملة تم إطلاقها بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وشاركت بها الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الشيخ فراس سعود المالك الصباح وبإشراف إدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأضاف العنزي خلال ترؤسه وفد (الشؤون) المشرف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة أن "جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات يتم بالتنسيق بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع".
وأشار إلى أن الطائرات الإغاثية ستستمر في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة تأكيدا لموقف دولة الكويت الدائم في تقديم العون والاغاثة لكل شعوب العالم.
وأوضح العنزي أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في دولة الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين اذ تشمل القوافل الإغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والإيوائية.
وذكر أن جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات يتم بالتنسيق بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ومختلف جهات الدولة مشيرا إلى دور إدارة المبرات والجمعيات الخيرية في الشؤون التي تعمل على مدار الساعة لضمان توفير التراخيص والتنسيق مع جمعيات النفع العام حتى وصولها للأشقاء في غزة. وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في دولة الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين إذ تشمل القوافل الاغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والإيوائية.
يذكر أن الجسر الجوي الكويتي ماض في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية. (النهاية) ع ع / م ذ / ت م
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