إقلاع أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة محملة بـ 40 طنا من المساعدات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي ومحمد الذايدي

الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الاثنين من قاعدة عبدالله المبارك الجوية أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الطبية والدوائية العاجلة وسيارات إسعاف.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال ممثل وزارة الخارجية الملحق الدبلوماسي فيصل الراشد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن تنفيذ الجسر الجوي الإغاثي يأتي انطلاقا من الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في دعم الوضع الإنساني في الدول الشقيقة والصديقة واستمرارا لدورها في التخفيف من معاناة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وعلى ما جبلت عليه الكويت وحكامها وشعبها منذ نشأتها إلى يومنا هذا على تقديم الدعم والعون والمساندة لكافة شعوب العالم.

وأكد الراشد موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء ما يتعرض له من اعتداءات سافرة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي لـ(كونا) إن الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الاحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.

وأضاف الحساوي أن المشافي والمراكز الصحية في قطاع غزة تضررت كثيرا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وهي بحاجة ماسة للدواء والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف ومصادر الطاقة لذا تم التركيز على إيصال مساعدات طبية وعلاجية ودوائية.

وأكد أن إرسال الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية يجسد تضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في قطاع غزة والإسهام في تخفيف معاناتهم إثر ما يتعرضون له من اعتداء سافر مدمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن دور وزارة الدفاع الكويتية في تسخير الطائرة الإغاثية لنقل المساعدات ودور وزارة الخارجية والقوة الجوية والمتطوعين وجميع من شارك في الإسهام بإنجاح هذه المهمة الإنسانية.

من جهته قال مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أحمد العنزي لـ(كونا) إن هذه المساعدات تأتي ضمن حملة تم إطلاقها بناء على التوجيهات السامية للقيادة السياسية وشاركت بها الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الشيخ فراس سعود المالك الصباح وبإشراف إدارة الجمعيات الخيرية بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأضاف العنزي خلال ترؤسه وفد (الشؤون) المشرف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة أن "جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات يتم بالتنسيق بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع".

وأشار إلى أن الطائرات الإغاثية ستستمر في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة تأكيدا لموقف دولة الكويت الدائم في تقديم العون والاغاثة لكل شعوب العالم.

وأوضح العنزي أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في دولة الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين اذ تشمل القوافل الإغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والإيوائية.

وذكر أن جهود العمل الخيري في جمع ونقل التبرعات يتم بالتنسيق بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ومختلف جهات الدولة مشيرا إلى دور إدارة المبرات والجمعيات الخيرية في الشؤون التي تعمل على مدار الساعة لضمان توفير التراخيص والتنسيق مع جمعيات النفع العام حتى وصولها للأشقاء في غزة. وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم في دولة الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين إذ تشمل القوافل الاغاثية مجموعة كبيرة من المعدات الطبية والتجهيزات والأدوية والمواد الغذائية والإيوائية.

يذكر أن الجسر الجوي الكويتي ماض في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية. (النهاية) ع ع / م ذ / ت م